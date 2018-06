Hoffnung auf Rettung der Jungen

Die Suchmannschaften, darunter auch Militärtaucher, erreichten eine große Felskammer, die mehrere Kilometer tief in der Höhle liegt. Die Hoffnung, dass die Fußballmannschaft dort ausharren könnte, wurden aber enttäuscht. Nun hoffen die Retter, die Jugendlichen in einer tiefer in der Höhle liegenden Kammer zu entdecken oder einen anderen Eingang in die weit verzweigte Höhle zu finden, berichtete die "Bangkok Post".