Noch im Dezember im US-Fernsehen "The Big Bang Theroy": Crossover-Folge mit "Young Sheldon" geplant

Darauf haben die Fans schon lange gehofft: Wie die Macher der Kult-Serie "The Big Bang Theory" des TV-Senders CBS bestätigten, wird es in der finalen zwölften Staffel tatsächlich eine Crossover-Folge mit dem Spinoff-Prequel "Young Sheldon" geben. Auch Hauptdarsteller Iain Armitage (10), der dort den jungen Sheldon Cooper (eigentlich Jim Parsons, 45) verkörpert, wird dann in der Original-Serie zu sehen sein.