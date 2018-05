Noch eine schlechte Nachricht Meghan Markles Halbschwester bei Autounfall verletzt

Auslöser für den Unfall waren nach Angaben ihres Freundes eine größere Gruppe von Paparazzi. Diese sollen sich an einer Mautstation in Florida vor seinem Auto positioniert haben. Als er ausweichen wollte, habe er eine Betonbarriere gerammt. Daraufhin sei Samantha gegen die Windschutzscheibe und danach auf den Boden des Autos gekracht. Grant, die im Rollstuhl sitzt, sei nicht in der Lage gewesen, aus eigener Kraft aufzustehen. Zurzeit werde sie im Krankenhaus versorgt.