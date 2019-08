Außerdem spielte er insgesamt elf Mal für die deutsche U15, U18 und U19. Ab 2015 gehörte Owusu dem Kader der VfB-Reserve an, für die er 14 Partien in der 3. Liga absolvierte. Im Winter 2017 wechselte der Stürmer zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Dort kam er 36 Mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz, erzielte dabei 17 Treffer.

Prince Osei Owosu: Ohne Zweitliga-Einsatz in Bielefeld

Im Sommer 2018 holte ihn Arminia Bielefeld auf die Alm. In der Vorrunde spielte er elf Mal für die Ostwestfalen in der Zweiten Liga, blieb dabei ohne Torerfolg. Erfolgreicher war er im DFB Pokal. In zwei Spielen erzielte der 1,90 Meter große Angreifer zwei Tore. Im Winter wechselte er dann auf Leihbasis als Ersatz für Adriano Grimaldi zu den Löwen, kehrte nach Saisonende wieder nach Bielefeld zurück. Dort blieb er in der aktuellen Spielzeit ohne Zweitligaeinsatz.

1860-Coach Bierofka: "So einfach mehr Möglichkeiten"

"Wir sind froh, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben. Wir sind klar mit einem Spieler", hatte Gorenzel im Interview mit "Magenta Sport" nach dem Chemnitz-Spiel gesagt: "Die Verträge werden morgen im Laufe des Tages unterschrieben." Um welchen Spieler es sich dabei genau handelt, hatte der Sport-Geschäftsführer noch für sich behalten.

Trainer Daniel Bierofka zeigte sich nach der Partie erfreut über die Verstärkung. "Jeder Spieler tut uns momentan gut bei unserem Kader", erklärte der Löwen-Coach nach der Partie bei "Magenta Sport": "Bisher hatten wir mit Mölders und Ziereis nur zwei Stürmer. Wenn sich von denen einer verletzt hätte, dann hätten wir schon ein Problem gehabt. So haben wir jetzt einfach mehr Möglichkeiten."

