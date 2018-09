Noch ein langer Weg vor ihm Es geht voran: Ben Affleck hat schon 30 Tage im Entzug überstanden

Schauspieler, Regisseur und Oscar-Preisträger Ben Affleck (46, "The Accountant") hat die ersten 30 Tage seines Entzugs anscheinend ohne negative Vorkommnisse gemeistert. Genau einen Monat ist es her, dass ihn seine Ex-Frau Jennifer Garner (46) sichtlich aufgelöst in eine Spezialklinik gebracht hat, nachdem er sich auf veröffentlichten Paparazzi-Bildern harten Alkohol an seine Haustür liefern ließ. Dass sein dritter Entzug dieses Mal auch sein letzter sein könnte, darauf lassen die Aussagen eines vermeintlichen Vertrauten des Stars schließen. Diesen zitiert das US-Magazin "People" mit den Worten: "Er versucht wirklich sehr hart, sich zu bessern."