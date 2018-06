Im Polizeipräsidium ist man noch in der Planung

"Wir befinden uns noch in der Planungsphase“, heißt es beispielsweise im Münchner Polizeipräsidium. "Jede Inspektion soll ein Kreuz erhalten“, kündigt Sprecher Sven Müller an. Das wären dann etwa knapp 50 Kreuze. Im Landeskriminalamt hängt auch noch kein Kruzifix. "Wir warten auf Anweisung vom Innenministerium“, sagt Sprecher Carsten Neubert. Im Innenministerium hängt natürlich schon ein Kreuz – wäre ja auch zu peinlich, wenn selbst in den Ministerien der Staatsregierung in den letzten Wochen nix passiert wäre.