Nimmt sie wieder Drogen? Demi Lovato schockt mit ihrer neuen Single "Sober" die Fans

Im Text heißt es: "Mama, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr nüchtern bin. Und Papa bitte vergib mir für die Drinks, die sich auf dem Boden verschüttet habe." Ein Hinweis auf einen Rückfall? Die 25-Jährige hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihren Kampf gegen die Drogensucht gesprochen. Erst im März 2018 hatte sie via Twitter verkündet, sechs Jahre lang nüchtern zu sein. "Ich bin so glücklich über ein weiteres Jahr voller Freude, Gesundheit und Glück", hatte die Sängerin damals geschrieben.