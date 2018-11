So wie an der Nimmerfallstraße in Pasing. Doch jetzt gibt es offenbar Hoffnung für die Mieter. Das zumindest teilte der Münchner Mieterverein am Montag mit. Nach einem neuen BGH-Urteil könne den Altmietern nicht vor 2023 gekündigt werden, heißt es in der Mitteilung. "Ein Abriss ist erst danach möglich."