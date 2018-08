Kovac ist von Rebic angetan

Bayern-Trainer Kovac hatte in der vergangenen Saison mit dem 24-jährigen Angreifer zusammen in Frankfurt gearbeitet, beim 3:1 im DFB-Pokal-Finale hatte Rebic einen Doppelpack gegen die Münchner erzielt. Dem Vernehmen nach soll Kovac sich nach seinem Wechsel an die Säbener Straße zumindest mit der Option Rebic beschäftigt haben. Daraus wird nun aber erstmal nichts.