Niedrigster Stand seit 1991 Arbeitslosigkeit in Bayern auf neuem Rekordtief

Regional verzeichnet weiterhin die Oberpfalz mit einer Quote von 2,4 Prozent die bayernweit geringste Arbeitslosigkeit. Vollbeschäftigung, von der Arbeitsmarktforscher in der Regel bis zu einer Quote von 3,0 Prozent sprechen, herrschte auch in Niederbayern (2,5 Prozent). Schwaben (2,5 Prozent), Unterfranken (2,6 Prozent), Oberbayern (2,7 Prozent) und Oberfranken (3,0 Prozent). Den größten Anteil Arbeitsloser hat weiterhin Mittelfranken mit einer Quote von 3,4 Prozent.