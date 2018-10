Niedliches Pärchen-Foto auf Instagram Gigi Hadid und Zayn Malik zeigen sich mal wieder schwer verliebt

Im März 2018 hatten die beiden Stars via Twitter jeweils Statements zu ihrer durchaus überraschenden Trennung abgegeben. Doch bereits im April tauchten wieder Fotos auf, die die beiden küssend in New York zeigten. Eine offizielle Bestätigung zum Liebes-Comeback blieb jedoch aus. Anfang Juni konnten aufmerksame Instagram-Follower Zayn schließlich in einer Story von Gigi erhaschen. Und wenig später veröffentlichte das Model ein Foto, auf dem in der Ferne auch Zayn von hinten zu erkennen ist.