Kurioser Polizeieinsatz Ausgebüxt! Sieben Kamele warten vor Lidl-Markt

Celle - Nein, es lag nicht an der Dunkelheit, und ja, die Autofahrer haben richtig gesehen: Vor einem Lidl in Niedersachsen haben sich am späten Montagabend sieben Kamele als echt höchst real entpuppt. Autofahrer an der angrenzenden Bundesstraße 3 hatten die Tiere auf dem Parkplatz des Supermarktes gesichtet und die Polizei verständigt.