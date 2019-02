Beer: Positiven Flow mit nach Rostock nehmen

…die Stimmung im Bus: "Die war natürlich gut. Wir spielen in Cottbus, verteidigen gut, haben gute Umschaltmomente, Lexi kann in der ersten Halbzeit schon das Tor machen. Jetzt haben wir gegen zwei Mannschaften gewonnen, die hinter uns stehen. Es ist ein positiver Flow, den müssen wir mitnehmen für Rostock. In Cottbus haben schon Mannschaften, die 3:0 vorne waren, auch noch Unentschieden gespielt."