Lernauftrag für die Bayern also. Chefcoach Dejan Radonjic meinte nach der knappen Niederlage: "Gratulation an Fenerbahce. Wir haben in der ersten Halbzeit offensiv wirklich sehr gut gespielt. Allerdings sind 51 Punkte des Gegners zu viel, wir mussten unsere Defensive verbessern. Das haben wir nach der Pause getan und stark verteidigt. Leider haben wir in den letzten Minuten im Angriff einige schlechte Entscheidungen getroffen. Fenerbahce hat das klug ausgenutzt."