Nie wieder Löcher! Es ist wieder Strumpfhosen-Zeit! Das hilft wirklich gegen Laufmaschen

Vorsicht beim Anziehen!

Im nächsten Step ist Vorsicht beim Anziehen geboten! Spitze Nägel und Schmuck sind ein Garant für Laufmaschen. Am besten arbeitet man sich langsam von unten nach oben vor. Der Strumpf sollte zuerst perfekt am Fuß sitzen, ehe er bis ganz nach oben gezogen wird.

Der richtige Waschgang

Waschmaschine oder doch lieber Handwäsche? Generell ist letzteres immer die Methode, die das Kleidungsstück am meisten schont. Dabei werden die Strümpfe in lauwarmem Wasser mit Feinwaschmittel oder Seife bearbeitet. Bevor die Strumpfhose dann zum Trocknen aufgehängt wird, wird mit einem Handtuch vorsichtig das Wasser ausgepresst. Doch in der Regel muss so viel Aufwand gar nicht sein: Auch die Maschinenwäsche übersteht eine Strumpfhose meist unbeschadet. Vorausgesetzt, die Temperatur liegt bei 30 bis maximal 40 Grad. Zusätzlicher Schutz ist geboten, wenn die Strumpfhose in einem Wäschesäckchen gewaschen wird.