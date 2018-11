Nie wieder ein blasses Gesicht Strahlend schön durch die Kälte: Tipps gegen fahle Haut

Die Geheimwaffe

Und wenn von den oben genannten Tipps gar nichts mehr hilft, gibt es immer noch kleine Kniffe und Tricks, um den Teint zum Strahlen zu bringen. Die Wunderwaffe in solchen Fällen heißt: Highlights setzen. Mit einem hellen Concealer verschwinden dunkle Augenringe sofort. Zusätzlich können damit einzelne Gesichtspartien hervorgehoben werden - das bringt Abwechslung in einen fahlen Teint. Wer seine Wangen mit ein bisschen Rouge betont, bekommt ein frisches, lebendiges Gesicht. Make-up in Maßen und nicht in Massen, heißt aber auch hier die Devise.