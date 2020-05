Turbulente Zeiten für Harry und Meghan

Anfang Oktober hatte das Ehepaar Sussex das britische Boulevardblatt "Mail on Sunday" und dessen Muttergesellschaft "Associated Newspapers" verklagt. Anfang 2020 waren sie als Senior Royals zurückgetreten. Nach dem sogenannten "Megxit" wanderte das Ehepaar mit dem gemeinsamen Sohn Archie erst nach Kanada und dann in die USA aus. Archie wird am heutigen Mittwoch ein Jahr alt. Am 19. Mai feiern seine Eltern den zweiten Hochzeitstag.