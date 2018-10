Nicole Richie als Wüstenkönigin Look des Tages

Nicole Richie (37 "The Simple Live") war auf der Premiere der neuen HBO-Serie "Camping" in Los Angeles mit ihrem goldenen Kleid ein echter Hingucker. In einer ärmellosen, mattgoldenen Robe mit geradem Schnitt überzeugte Richie durch schlichte Eleganz und erinnerte entfernt an eine Wüstenkönigin. Bei soviel pompösen Goldschmuck würde sogar Kleopatra vor Neid erblassen.