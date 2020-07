Nichts zu verlieren, Der Sturm, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, arte, Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt, Komödie

Unter dem verheißungsvollen Namen "Magical Mystery" will das Berliner Techno-Label BummBumm Records auf Rave-Tournee gehen. Karl Schmidt (Charly Hübner) alias Charly war einmal selbst ein aufstrebender Künstler der Szene, bis er sich nach einem Nervenzusammenbruch vor fünf Jahren daraus zurückzog. Seither lebt er in einer betreuten Entzugs-WG in Hamburg. Nun wird er als Fahrer und Aufpasser für die feierfreudigen DJs und ihre Produzenten ein Teil von "Magical Mystery" und versucht so, nach Jahren voller Bevormundung und gut gemeinter Ratschläge, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen.