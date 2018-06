Nichts für schwache Nerven Tom Cruise riskiert für "Mission: Impossible - Fallout" sein Leben

Bis es schließlich so weit war. Ein Militärflugzeug brachte den Schauspieler und sein Filmteam auf sage und schreibe 7.500 Meter Höhe. Dann öffnete sich die Luke und der Stunt konnte beginnen. Erst ein Kamera-Mann mit Helm-Kamera, dann der 55-Jährige hinterher. Ausgestattet mit einer Sauerstoffmaske, um bei dem wohl spektakulärsten Sprung seines Lebens bei Bewusstsein zu bleiben.

"Ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum das sieht", sagt Cruise am Ende des YouTube-Videos, als er wieder festen Boden unter den Füßen hat. "Mission: Impossible - Fallout" startet am 2. August in den deutschen Kinos.