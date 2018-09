Nicht zu übersehen Lady Gaga als silberner Stern bei der "A Star Is Born"-Premiere

Sängerin, Schauspielerin und Kostüm-Fan Lady Gaga (32) erschien zur Premiere ihres Films "A Star Is Born" am Montagabend in Los Angeles in einem - auch für ihre Verhältnisse - extrem auffallenden Outfit. Die bodenlange Robe mit Korsage und Spitzen-Umhang samt langer Spitzen-Schleppe war durchgehend aus silbernem Material gefertigt. Doch damit nicht genug.