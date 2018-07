Nicht traditionell genug Kein Smoking für Herzogin Meghan

Wie die britische "Mail on Sunday" berichtet, gingen Meghans neue Styling-Pläne nicht nur ihrem royalen Fashion-Team, sondern sogar Prinz Harry (33) zu weit. Die Herzogin soll demnach für ihre bevorstehende Australienreise im Oktober bei Mode-Designerin Stella McCartney (46) einige Designer-Anzüge und einen Smoking in Auftrag gegeben haben. Doch Harry legte ein Veto ein, angeblich weil er einen Hosenanzug für eine Herzogin nicht für traditionell genug halte. Und das ausgerechnet von Harry. Galt der Prinz doch lange als großer Rebell im Königshaus - wir erinnern uns an Skandale, in denen er gar keine Kleidung anhatte...