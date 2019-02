"Nicht nur kriegsgraue Kleider" "Charité"-Star Mala Emde schwärmt von Mode und Styling in der Serie

Die aktuelle Staffel der Erfolgsserie "Charité" (dienstags, 20:15 Uhr, das Erste) erzählt von den Geschehnissen im weltberühmten Krankenhaus während der Nazi-Diktatur in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Kostüme und Ausstattung spielen bei historischen Formaten immer eine große Rolle, so auch hier. Was Hauptdarstellerin Mala Emde (22, "Brecht", "Katharina Luther", "Tatort") davon hält, erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.