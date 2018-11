Die Stadt will Obdachlosen ganzjährig einen sicheren Übernachtungsort bieten, um dem Anspruch "Niemand muss in München auf der Straße übernachten" endlich auch im Sommer gerecht zu werden. Bis jetzt gab es nur einen "Kälteschutz" im Winter, damit Obdachlose nicht in der eisigen Kälte erfrieren. Gerade EU-Bürger – die oftmals keinen Anspruch auf eine Wohnung haben, da sie in ihrem Heimatland mit Wohnung gemeldet sind – könnte mit dem neuen Konzept ganzjährig ein Schlafplatz angeboten werden.