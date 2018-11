Nicht nur in China? Kommt das Honor Magic 2 auch nach Deutschland?

Honor Deutschland hat die hiesige Presse in einer Mitteilung extra über die Veröffentlichung informiert. Das lässt zumindest vermuten, dass das Honor Magic 2 doch nach Deutschland kommen könnte. Man habe "sich zum Ziel gesetzt, in fünf Jahren zu den Top drei führenden Smartphone-Herstellern weltweit zu gehören", heißt es. Der Start des Magic 2 in China sei dabei nur "der erste Schritt".