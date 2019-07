"Nicht nur glückliche Momente" Anne Hathaway erklärt ihren ehrlichen Schwangerschafts-Post

Im Interview mit "Entertainment Tonight" sagte Hathaway dazu: "Ich wusste, dass sich jemand durch meine Ankündigung verletzt fühlen könnte. Und es wäre nicht deren Schuld, man fühlt sich eben so, wenn man etwas so stark will und man das Gefühl hat, dass es allen anderen passiert, außer einem selbst." Diese Person sollte wissen, dass sie ein Teil ihrer Geschichte sei und dass auch ihre Geschichte "nicht nur glückliche Momente" beinhaltete, so Hathaway. Es herrsche zu oft ein Schweigen über die schmerzhaften Momente, die einer Schwangerschaft vorausgehen, fügte Hathaway hinzu. "Zu diesem Schmerz gehört, dass die Frauen glauben, die einzigen zu sein, die das durchmachen."