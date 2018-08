Nicht nur für Kinder Die spektakulärsten Wasserrutschen in Bayern

Bayern - Wasserrutschen sind nur was für kleine Kinder? Nicht unbedingt! Denn in Bayern gibt es einige Rutschen, auf denen Erwachsene genauso viel Spaß haben. Ob in Hof oder der Therme Erding: Wir stellen ihnen die fünf spektakulärsten Wasserrutschen im Freistaat vor.