Nicht mehr mit Jacob Sartorius zusammen "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist wieder Single

Gerüchte darüber, dass die beiden Nachwuchsstars zusammen sind, kamen erstmals im Oktober 2017 auf. Via Social Media flirteten Millie Bobby Brown und Sartorius heftig miteinander. Am Valentinstag tauschten die Teenager dann süße Nachrichten aus, wenig später wünschte Sartorius Brown alles Gute zum Geburtstag - mit einem Post, in dem er seine Liebe für "dieses wunderschöne Mädchen" erklärte. Später folgten eine Reihe von Pärchenfotos auf Instagram.