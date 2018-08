FC Bayern: Das wohl schwerste Spiel gleich zu Beginn

Zum Auftakt spielen die Bayern am 19. September (21 Uhr) in Lissabon – die wohl schwerste Partie der Vorrunde. Anschließend folgt das Heimspiel gegen Ajax am 2. Oktober (21 Uhr), ehe das Kovac-Team am 23. Oktober (18.55 Uhr) in Athen zu Gast ist. Am 7. November empfangen die Bayern dann AEK in München (21 Uhr), zwei Wochen später (27. November, 21 Uhr) Benfica. Das letzte Gruppenspiel findet am 12. Dezember in Amsterdam statt (21 Uhr).