Corentin Tolisso verletzt vom Platz

Den nächsten Grund zur Sorge gab es dann während der Einheit: Corentin Tolisso, der seit September mit einem Kreuzbandriss ausfiel und erst seit Kurzem wieder im Mannschaftstraining ist, musste die Einheit am Mittwoch abbrechen. Der Franzose verletzte sich in einem Zweikampf mit Thiago am rechten Bein, lag danach mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Nach kurzer Behandlung ging der Mittelfeldspieler in Begleitung der Physios in die Kabine.