Manuel Neuer: Kommt er in dieser Saison noch zum Einsatz?

Neuer, der sich im September seinen dritten Mittelfußbruch innerhalb eines Jahres zugezogen hatte, bleiben - im besten Fall - die Partie gegen den VfB Stuttgart zum Abschluss der Bundesliga-Saison (12. Mai) und das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (19. Mai), um auf den Platz zurückzukehren. Dies wäre extrem wichtig mit Blick auf Neuers Teilnahme an der WM in Russland. Doch Gewissheit, dass der Torhüter noch spielt in dieser Saison, gibt es nicht. "Es ist eine sensible Verletzung, da hat man schon in der Vergangenheit nicht immer eine richtige Entscheidung getroffen", sagte Heynckes. Neuer dürfe "kein Risiko eingehen".