Nicht das erste Mal Nervenzusammenbruch: Selena Gomez muss psychologisch betreut werden

Fans müssen sich Sorgen um einen jungen Weltstar machen. Selena Gomez (26, "For You") soll einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten haben und sich derzeit auf Anraten der Ärzte sogar in psychologischer Behandlung befinden. Schon zum zweiten Mal in den vergangenen zwei Wochen soll es so weit gekommen sein, berichtet die US-amerikanische Seite "TMZ".