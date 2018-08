14. August: Oktoberfest 2018 - alle Infos zu allen Festzelten

+++ Augustiner, Bräurosl oder Käfer. Marstall, Schottenhamel oder Ochsenbraterei - geht's um die Festzelte hat jeder Münchner seinen Favoriten. Wo ist die Musik am besten, wo das Essen, wo trifft man die lustigsten Leute. Dabei gibt es jenseits von essen und Trinken interessante Dinge zu erfahren. Etwa dass das Hofbräuzelt das größte der großen Festzelte ist, mit über 10.000 Plätzen insgesamt. Außerdem ist es das einzige mit Stehplätzen im Innenraum. Die Hopfenreben, mit denen jedes Jahr der Himmel dekoriert wird, wiegen übrigens zwölf Zentner. Oder das Armbrustschützenzelt, dessen Äußeres einem Voralpenhaus nachempfunden ist. Wussten Sie, dass es hier wirkich eine Schießstätte gibt und jedes Jahr während der Wiesn die Deutschen Meisterschaften im Armbrustschießen stattfinden? Alle wichtigen Infos zu den Oktoberfestzelten haben wir hier zusammengetragen.

13. August: Das Oktoberfest-Sicherheitskonzept 2018

+++ Wie schaut es heuer aus mit dem Sicherheitskonzept? Man setzt auf Bewährtes. Es wird wieder einen Zaun geben, ebenso ein Taschen- und Rucksackverbot. Außerdem eine Beschallungsanlage. Zeitweise kann die Wiesn gesperrt werden, aber wer reserviert hat, kommt immer rein. Reservieren können bei einigen Zelten 24 Stunden vorher auch Spontane – ohne Mindestverzehr und auch einzelne Plätze statt ganzer Tische.

10. August: Gratis-Trinkwasser auf dem Oktoberfest 2018?

+++ Wenn am 22. September das 185. Oktoberfest seine Pforten öffnet, wird man nicht nur für die Maß Bier, sondern auch für Mineralwasser richtig tief in die Tasche greifen müssen. Zwischen 7 und 11,60 Euro (!) wird ein Liter Wasser dann kosten. Eigentlich müsste das nicht so sein, meinten die Grünen – und forderten im Sinne einer familienfreundlichen Wiesn schon im Dezember 2017 die Einführung einer gratis Wasserbar der Stadtwerke. Am Familienplatzl auf der Wiesn könnten die Münchner dann kostenlos ihre Trinkflaschen auffüllen, so die Idee. Bei einigen Events in München gibt's das schon, etwa auf dem Tollwood oder beim CSD. Fürs Oktoberfest allerdings winken die Stadtwerke ab. Warum und was aus der Idee geworden ist, lesen Sie hier.

9. August: Bierpreis auf dem Oktoberfest 2018

+++ Jedes jahr wieder DAS Aufregerthema Nummer Eins, der Bierpreis auf der Wiesn: Der Streit um die Preisgestaltung der Wirte schwelt schon länger, Wiesn-Chef und Bürgermeister Josef Schmid hat 2017 – erfolglos – versucht, eine Bierpreisbremse durchzusetzen und den Maßpreis bei 10,70 Euro für drei Jahre einzufrieren. Doch stattdesse kam, was er befürchtet hat: Die Wirte drehen heuer an der Preisschraube – und machen die Stadt dafür alleinverantwortlich. Die gestiegenen Sicherheitskosten hatte das Rathaus 2017 über eine Umsatzpacht auf die Wirte umgelegt.

Und so schauen die Preise aus: Die teuerste Maß heuer kostet 11,50 Euro, ein Rekord-Preis. Die Günstigste 11,10 Euro. Alle Preise aus allen Zelten finden Sie hier in der Übersicht.

7. August: Bayernpartei will Weißbierausschank zu Kaffee und Kuchen

+++ Was gab es heuer schon zur Wiesn? Eine interessante Deabtte rund ums Weißbier. Das wird auf der Wiesn nicht so reichlich ausgeschenkt - im Weinzelt, am Weißbierkarrussell oder im Weißbiergarten. Die Stadtratsfraktion der Bayernpartei schlägt jetzt vor, dass man zusätzlich auch den Cafézelten erlauben soll, Weißbier auszuschenken. Aber wollen die das Überhaupt? Ob der Vorschlag bei den betroffenen Wirten auf Interesse trifft, und ob er überhaupt umsetzbar wäre, lesen Sie hier im ausführlichen Artikel.

6. August 2018: Die Trachtentrends 2018

+++ Sind Sie schon eingekleidet? Falls nicht heißt es langsam loslegen. Erlaubt ist ja bekanntlich was gefällt und auch Tracht ist Mode. Kein Wunder also, dass sich auch Dirndl, Lederhosen, Janker und Jackerl jedes Jahr verändern. Wir haben auch heuer wieder nachgefragt und uns die aktuellen Trends in Sachen Trachten erklären lassen. Was bleibt heuer im Schrank, was geht noch? Wie schaut es aus mit Accessoires zu Lederhose und Dirndl? Was geht gar nicht und womit macht man eine besonders gute Figur?

Designerin Sandra Abt vom Label "Alpenherz" gibt werttvolle Tipps. Dabei ist eines klar: Bling-bling-Glitzerdirnl sind auch in diesem Jahr out! Ebenso zu kurze Dirndl. Gefragt sind stattdessen klassiche Stoffe und Schnitte, bei den Farben darf es ruhig knallen. Auch Schuhe und Jacke wollen mit Bedacht ausgewählt sein und auch Männer können modisch richtig Akzente setzen. Eine alte Lederhose neu kombiniert? Perfekt! Hier lesen Sie das ganze Interview mit der Designerin.

"Weniger ist mehr", sagt auch Gabriele Hammerschick von Lodenfrey: "Die Blusen ein bisserl hochgeschlossener, die Röcke etwas länger." Natürlich bleibt es sexy, aber nicht mehr so offensiv. "Es wird weniger Haut gezeigt, aber mehr Eleganz." Sehr out sind schulterfreie Carmenblusen. "Die haben unter dem Dirndl nix verloren", sagt sie.

Breaking News für alle Buam: Finger weg von karierten Hemden - vor allem in Rotweiß. Lodenfrey-Experte Johann Maurer erklärt's so: "Die rotweißen Karohemden wurden inflationär, sodass sie heute wie eine billige Verkleidung ausschauen. Also bloß nicht!

Hier gibts die ausführlichen Empfehlungen der Trachten-Experten:

5. August: das ist der Sammlerkrug der Wiesn-Wirte

+++ Jedes Jahr küren die Festwirte ihren Wiesn-Wirte-Krug. Auch heuer wurde schon ein Entwurf gefunden. Klassische Wiesn-Symbole wie Breze, Lebkuchenherz und Weißwürste und Riesenrad zieren das diesjährige Modell. Warum der Krug Kennern und Sammlern bekannt vorkommen dürfte, lesen Sie hier. Der offizielle Krug der Stadt wird erst später vorgestellt. Er trägt das offizelle Wiesn-Logo.

2. August 2018: Die Oide Wiesn soll länger geöffnet sein!

+++ Die Oide Wiesn hat ihre ganz eigene Fangemeinde: Wem die große, "normale" Wiesn zu voll, zu laut und zu sehr Ballermann ist, der findet auf der Oiden Wiesn sein Revier. Auch wenn die oft sehr gut besucht ist, es geht einfach etwas gemütlicher und entspannter zu als auf der großen, machmal etwas schrillen, Schwester.

Immerhin auch auf der Oiden Wiesn wird in gleich mehreren Festzelten gefeiert: Ganz traditionell im Festzelt Tradition oder in der "Schönheitskönigin". Etwas alternativer im Herzkasperlzelt.

Der Wirt der Schönheitskönigin hat nun einen Vorschlag eingebracht, der die Fans freuen dürfte: Die Oide-Wiesn soll länger geöffnet sein. Hier ist schon um 22 Uhr Schluss, auf dem Oktoberfest nebenan erst eine Stunde später.

Der Schönheitskönigin-Wirt fände eine Verlängerung nur fair: "Wir haben kleinere Zelte, aber ein kostspieliges Kulturprogramm." Ob er Erfolg hat mit der Idee, und was die Stadt zu dem Vorschlag sagt, lesen Sie hier.

27. Juli 2018: Technik, Sicherheit, Attraktionen - das ist neu auf dem Oktoberfest 2018

+++ Ein bisserl kürzer, ein bisserl technischer, ein bisserl teurer: So lassen sich die Neuigkeiten rund um das Oktoberfest zusammenfassen, das am 22. September beginnt. Heuer dauert die Wiesn nur 16 Tage, doch an denen sollen die Besucherströme besser gelenkt werden. Dabei soll eine Neuerung helfen: Das Wiesnbarometer zum Füllstand (nicht Maß, sondern Menschen) läuft auf über 80 Infoscreens in Münchner S- und U-Bahnen.

Außerdem hat die Stadt ihre Oktoberfest-App verbessert. Sie soll etwa auf "Indoor-Maps“ der Wiesnzelte zeigen, wo die Boxen oder die Toiletten sind. Auch Standl oder Fahrgeschäfte sind verzeichnet.

Neu sind heuer außerdem einige Fahrgeschäfte und ein paar Klassiker kommen zurück. Den ganzen Übebrlick der Neuigkeiten, finden Sie hier.

Wiesn-Aufbau: Das Oktoberfest 2018 nimmt Gestalt an

+++ Ganz München freut sich oder ächzt, je nach Verträglichkeit, über den Hitze-Sommer 2018: Die Bauarbeiter auf der Theresienwiese haben keine Wahl. Bei über 30 Grad werkeln sie am Oktoberfest-Aufbau - und das schon seit Juli. Immerhin am 22. September muss alles fertig sein. Und es schaut schon ganz gut aus. Hier gibt's die Bilder: