Sylvie Meis und Bonez MC - nur gemeinsame Liebe für den Basketball

Jetzt also die zufällige Begegnung in Hamburg, fein gemischt mit der Tatsache, dass die 41-Jährige wieder Single ist, nachdem sie sich von ihrem Freund Bart Willemsen (29) getrennt hat. Okay, die beiden schienen in eine angergete Unterhaltung verstrickt, aber mehr war dann da nicht.