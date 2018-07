Kovac über Gnabry: "Er ist ein toller Spieler"

Gnabry selbst sieht sich "als Linksaußen oder auf der Zehn" am stärksten, wie er auf AZ-Nachfrage mitteilte. Gegen Juve spielte er Rechtsaußen. Flexibel muss man sein. Schon in dieser Saison soll Gnabry Franck Ribéry (35) und Arjen Robben (34) herausfordern. Kovac ist bereits nach wenigen Wochen von seinem Angreifer angetan, er war es vorher schon, als Gnabry mit Ex-Klub Hoffenheim in den Spielen gegen Eintracht Frankfurt überzeugte.

"Einmal hat er uns einen eingeschenkt, einmal hat er einen aufgelegt. Von daher weiß ich, was er kann", erinnerte sich Kovac: "Er ist ein toller Spieler. Kompliment, dass der FC Bayern ihn hat."

Gnabry, der sensible Instinktfußballer, braucht diese Anerkennung. Denn es gibt auch den anderen Gnabry, den, der zweifelt, der hadert. Der nicht so entspannt im Basketball-Shirt durch Los Angeles läuft wie in diesem Sommer. Schon mit 16 Jahren wechselte Gnabry aus der Jugend des VfB Stuttgart zum FC Arsenal, mit 17 gab der Hochbegabte sein Debüt in der Premier League – ehe der Absturz folgte, auch aufgrund einiger Verletzungen.

Bekommt Gnabry sein Phlegma in den Griff?

Gnabry war vom Wunder- zum Sorgenkind geworden. Erst mit dem Wechsel zu Werder Bremen 2016 gelang es Gnabry, den Trend umzukehren. Zuvor hatte er sich bei den Olympischen Spielen in Rio den Titel des besten Torschützen gesichert.

Welchen Gnabry die Bayern zu sehen bekommen? Es ist eine der spannendsten Fragen dieser Vorbereitung und der gesamten Saison. "Natürlich bin ich bereit, sonst wäre ich nicht hier", sagte Gnabry bei seiner Vorstellung in München. Es sei sein Ziel, "so viele Titel zu holen, wie es geht".

Ambitioniert. Und auch die Aussagen von Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic, die Gnabry als Zukunftsversprechen für die deutsche Nationalmannschaft sehen, schüren die Erwartungen. Bei Ex-Klub Hoffenheim erzählt man sich, dass Gnabry im Training bisweilen phlegmatisch auftrat, offenbar aus Angst vor weiteren Verletzungen.

Das kann er sich bei Bayern nicht erlauben. "Manchmal braucht er einen Tritt in den Hintern", sagt TSG-Coach Julian Nagelsmann. Nicht immer kann es so entspannt sein wie in Miami.

