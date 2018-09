"Ich glaube schon, dass es eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft gibt und das ist auch wichtig", sagte er. Anpassungsschwierigkeiten? Gibt es bei Goretzka nicht. Die Mannschaft habe ihn sehr gut aufgenommen, erklärte der 23-Jährige am Sonntag: "Nur dann, wenn man sich wirklich wohl fühlt, kann man auch Leistung bringen. Und das ist der erste Schritt gewesen."

Goretzka scheint in München angekommen zu sein

Die königsblaue Vergangenheit hat Goretzka nach fünf Jahren und 147 Pflichtspielen mit 19 Toren abgelegt. "Man merkt in jeder Sekunde, dass der FC Bayern nochmal eine Nummer größer ist – vor allem auf internationaler Ebene." Und was ihn noch erstaunte: Alle Spieler hätten "eine unglaubliche Mentalität" und trotz vieler Erfolge "unglaublichen Hunger". (Hier gibt's die Stimmen zum Spiel)

Es scheint so, als sei Goretzka in seinem erst zweiten Monat in München angekommen. Er, der Gratis-Transfer, da er ablösefrei zu Bayern wechselte.

Bundestrainer Joachim Löw saß auf der Tribüne, sichtete seine Auserwählten für die Wiedergutmachungs-Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich am Donnerstag in München und gegen Peru am Sonntag in Sinsheim. Und so konnte Goretzka, bei der WM lediglich gegen Südkorea in der Startelf (0:2), auch bei Löw punkten.

"Ich bin nicht in das Spiel gegangen, um mich für die Nationalmannschaft zu beweisen, sondern um mich bei der Mannschaft zu beweisen und um zu zeigen, dass ich helfen kann."

