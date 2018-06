Nun soll es bei Sechzig dazu reichen, einen Aussortierten zu ersetzen: "Meine Lieblingsposition ist die Zehn, ganz klar. Kann man schon sagen, dass ich in Timo Gebharts Fußstapfen treten will." Bei 1860 wolle er "Assists geben, Tore machen, Stammspieler werden" und es damit "allen Kritikern beweisen" – und, nachdem er "einige Jahre Vertrag" habe, mit Sechzig "irgendwann in der Zweiten Liga spielen".