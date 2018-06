München - Der TSV 1860 darf wohl in einer Woche beim Trainingsauftakt Stürmer Adriano Grimaldi in den eigenen Reihen begrüßen. Wie die "Bild" am Montag schrieb, weilt der scheidende Angreifer von Sechzigs Drittliga-Konkurrent Preußen Münster nach der gestrigen Anreise nach München am Montagnachmittag beim Medizincheck.