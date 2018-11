München - Seit dieser Woche trainiert Alphonso Davies (18) an der Säbener Straße mit, spielberechtigt ist der Kanadier ab dem 1. Januar 2019. Niko Kovac freut sich über den Neuzugang in spé. "Ein sehr talentierter Spieler, wir sind froh, einen solchen Rohdiamanten bekommen zu haben", sagte der Bayern-Trainer am Freitag. (Lesen Sie auch: Das ist Alphonso Davies)