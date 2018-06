München - Die Nächsten, bitte: Der TSV 1860 hat am Montag die Verpflichtungen von Stefan Lex und Efkan Bekiroglu bekannt gegeben. Doch damit nicht genug: Nach der Einigung mit Investor Hasan Ismaik und der Etaterhöhung um zwei Millionen Euro wird sich aller Voraussicht nach auch am Dienstag etwas an der Grünwalder Straße tun.