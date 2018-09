Neuzugänge bei "The Conners" "Roseanne"-Spin-off: Nicht nur Johnny Galecki ist dabei

Weiter ohne Roseanne

Die erfolgreiche TV-Serie "Roseanne" feierte 2017 nach über 20 Jahren ein furioses Comeback und konnte mit der neuen 10. Staffel direkt an frühere Erfolge der Show rund um Familie Conner anknüpfen. Nach einem rassistischen Tweet über Valerie Jarrett (61), ehemalige Beraterin von Ex-Präsident Barack Obama (57), wurde Hauptdarstellerin Roseanne Barr (65) jedoch vom Sender ABC gefeuert, der sich dann dazu entschied, die Serie mit zehn Folgen unter dem Namen "The Conners" ohne Barr fortzuführen. In der Youtube-Show "Walk Away" enthüllte Barr vor kurzem, dass ihre Figur in der neuen Serie "an einer Überdosis Opioide sterben" soll.