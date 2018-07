München - Am Samstag wirdss zum ersten Mal so richtig spannend in dieser Vorbereitung beim FC Bayern: Das Testspiel in Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain steht an, ein interessanter Gegner – mit einem noch interessanteren Trainer. Sitzt bei PSG doch mittlerweile Thomas Tuchel auf der Bank, jener Coach, den die Bayern-Bosse gern als Nachfolger von Jupp Heynckes verpflichtet hätten.