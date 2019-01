Neujahrsspringen Eisenbichler "erste Sahne": Tournee-Duell mit Kobayashi

Eisenbichler selbst sagte: "Dass ich da oben mitfighten darf, ist für mich ein Privileg." In der Gesamtwertung trennt Eisenbichler von Kobayashi gerade einmal ein guter Meter. Der drittplatzierte Dawid Kubacki liegt etwa elf Meter dahinter. Zum Duell mit dem so starken Kobayashi sagte Eisenbichler: "Ich werde warten, bis er vielleicht mal einen Fehler macht. Oder, was einfacher ist: Dass ich noch besser skispringe."