Neujahrs-Pläne durchziehen So halten die guten Vorsätze bis in den Frühling

Weniger Raucher, mehr Dampfer

Was vermutlich auch daran liegt, dass ohnehin immer weniger Menschen rauchen; zuletzt waren es laut Statistischem Bundesamt lediglich 22,4 Prozent der deutschen Bevölkerung. Außerdem steigen immer mehr Raucher auf E-Zigaretten um. In einer Umfrage des "Dampfer-Magazins" innocigs.com gaben entsprechend auch 62% der rund 5.600 Befragten an, mit Hilfe der E-Zigarette rauchfrei geworden zu sein. Schließlich gaben auch 83% an, dass sie das Dampfen für weniger schädlich als das Rauchen halten - wenn auch nicht für komplett unbedenklich.