München - Kinder radeln sicherer in die Schule, wenn sie auf Fahrradstraßen unterwegs sind. Und mutmaßlich auch lieber, glauben die Grünen im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg. Und radeln die Schüler gern, werde wohl auch die Zahl der "Elterntaxis" schrumpfen. Die Grünen haben deshalb den Antrag gestellt, dass "alle Straßen in Neuhausen-Nymphenburg, an denen öffentliche Schulen liegen, als Fahrradstraßen ausgewiesen werden".