Der Bub verließ in der Nacht von vergangenem Mittwoch (17. Juni) auf Donnerstag die elterliche Wohnung in Neufahrn bei Freising und kam dann nicht mehr nach Hause zurück. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei ist der 12-Jährige in Richtung Dietersheim, bzw. den Isarauen gelaufen.