Neues Video zu "Delicate" Taylor Swift: Plötzlich unsichtbar

Am Ende steht sie klitschnass in einer Bar, wird plötzlich für die Umwelt wieder sichtbar und erspäht offenbar jemand ganz besonderen am anderen Ende. Womöglich ein Hinweis auf ihren Freund, den britischen Schauspieler Joe Alwyn (27)? Immerhin singt sie unter anderem: "My reputation's never been worse, so you must like me for me", was übersetzt heißt: "Mein Ruf war nie schlechter, also musst du mich wirklich mögen". Auch diese Zeile könnte ein Indiz sein: "Stay here, honey, I don't wanna share", zu Deutsch: "Bleib hier, Schatz, ich will niemanden daran teilhaben lassen". Denn bisher gibt es nur Paparazzi-Aufnahmen von den beiden.