Der Stadtrat hat gestern ein neues Verkehrskonzept für das sogenannte Kunstareal beschlossen. Dieses sieht nicht nur eine Aufhebung der Einbahnregelung in der Theresienstraße vor. Auch in der Türken- und in der Gabelsbergerstraße soll der Verkehr künftig wieder in beide Richtungen fließen.