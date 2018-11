Neues Urteil Bei Diesel führt kein Weg am Update vorbei

Konkret bedeutet es: An einem Software-Update führt kein Weg vorbei, wenn der Diesel-Halter seinen Wagen weiter fahren will. Das Gericht sah es als verhältnismäßig an, dass Behörden Autobesitzern vorschreiben können, ihren Pkw in die Werkstatt zu geben. Denn das "öffentliche Interesse" an sauberer Luft wiege schwerer als die individuelle Sorge um eventuelle Schäden am Fahrzeug durch ein Update.