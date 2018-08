Neues Statement der Klinik Nach Lungentransplantation bei Niki Lauda: Ärzte sind zuversichtlich

Nach den dramatischen Meldungen rund um den Gesundheitszustand von Niki Lauda (69) gibt es nun eine erste Entwarnung. Sein behandelnder Arzt Walter Klepetko hat sich in einem Statement gegenüber dem österreichischen TV-Sender ORF durchaus zuversichtlich gezeigt. "Es ist momentan alles in einem sehr guten Verlauf und wir sind sehr zufrieden", sagte der Leiter für Thoraxchirurgie am Allgemeinen Krankenhaus in Wien demnach. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda hatte sich überraschend einer Lungentransplantation unterziehen müssen.